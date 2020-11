Za přinucení zaměstnankyně k sexu dostal exradní Přerova podmínku

Dostál však podal dovolání k Nejvyššímu soudu, který původní rozsudek zrušil a kauzu vrátil do Přerova k doplnění dokazování, především výslechu obžalované. Okresní soud ho poté provedl s ohledem na zdravotní potíže psychického charakteru poškozené bez přímé přítomnosti obžalovaného formou videokonference. Nic nového či zásadního však nepřinesl.

„Poškozená v hlavních věcech vypovídala shodně jako v přípravném řízení před policisty. Bylo na ní patrné velké rozrušení. Těžko by to zahrála. K tomuto stejnému závěru jednoznačně dospěli i znalci a u hlavního líčení si je i obhájili,“ vysvětlil soudce Jan Rektor s tím, že z důkazů nebyla u ženy zjištěna ani pomstychtivá motivace. „Je nepravděpodobné, že by poškozená byla tak geniální, aby převezla znalce a zároveň fingovala posttraumatickou stresovou poruchu, která u ní byla diagnostikována,“ dodal soudce.