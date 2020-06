Za přepadení klenotnictví v centru Teplic dostali Litevci tresty až 11,5 roku

Do klenotnictví v centru Teplic v Krupské ulici muži vtrhli dopoledne 17. prosince 2018. Nejprve měli dva z obžalovaných s parukou na hlavě vstoupit do obchodu. Jeden z nich nastříkal prodavačce do obličeje slzný sprej, druhý vytáhl kuličkovou pistoli. Ženu povalili na zem a spoutali. Do klenotnictví pak vešli další dva muži, v zadní části obchodu spoutali majitele, další prodavačku a jednoho zákazníka. Po vypáčení vitrín si odnesli na šest desítek hodinek a také hotovost z pokladny.

Policisté byli na místě do několika minut a celou ulici uzavřeli. Pachatelé ale z místa utekli ještě před příjezdem policejních hlídek. Většinu z ukradených hodinek předali dalšímu muži, který s nimi v obchodě nebyl. Dva se vrátili do Prahy ve voze, kterým přijeli, dva jeli taxíkem do Ústí nad Labem a pak vlakem.

Tresty ve výši 11,5 roku dostali Domynikas Pivoras, který byl souzen jako uprchlý, a také Danas Pečiukonis, který jako jediný tvrdil, že je nevinný. Právě Pivoras měl být spolu s dalšími neznámými osobami hlavou celého gangu. Pečiukonis pak jeho nejbližším spolupracovníkem. „Bezesporu šlo o organizovanou skupinu s dělbou rolí. Českou republiku navštívili jen za účelem páchání trestné činnosti,“ řekl předseda senátu Jiří Blažek.

Měli dostat 10 tisíc eur

S policií začal spolupracovat Osvaldas Steponavičius, který přepadení včetně přípravy podrobně soudu popsal. Dalším spolupracujícím obviněným byl Vitalijus Ročka, oba dostali u soudu trest ve výši 6 let, což je pod zákonnou sazbou, která je v případě obžalovaných mezi 8 až 15 lety. „Nebýt těchto dvou výpovědí, těžko by došlo k usvědčení Domynikase Pivorase, proto dostali trest pod spodní hranicí zákonné sazby,“ vysvětlil Blažek. Poslední z odsouzených Donatas Zapolskis dostal trest ve výši 8 let.

Loupež podle obžaloby naplánoval právě uprchlý Dominykas Pivoras, který ale u samotného přepadení klenotnictví nebyl. „Bylo mi slíbeno 10 tisíc eur (zhruba 266 tisíc Kč), peníze bych dostal, až se vrátím do Litvy. Všichni měli obdržet stejnou částku,“ vypověděl již dříve Steponavičius, který přepadení klenotnictví soudu popsal.