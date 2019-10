Za přejetí muže v podchodu a několik dalších pokusů o vraždu dostal narkoman 15 let

Senát Krajského soudu ve Zlíně poslal za mříže osmkrát trestaného recidivistu za šestinásobný pokus o vraždu, z čehož ve dvou případech se jednalo o pokus o vraždu úřední osoby. Toho se Šupa dopustil v červenci loňského roku při policejní honičce v Uherském Hradišti, kdy nechtěl zastavit hlídce kvůli tomu, že v autě převážel varnu na pervitin. Ten měl podle svých slov v daný okamžik i v sobě.

„Během tří dnů jsem si dal pět gramů pervitinu. Byl jsem pod jeho vlivem. Netušil jsem, že je podchod pro pěší. Žádného člověka jsem v něm neviděl,“ tvrdil obžalovaný.

Množství spáchaných trestných činů, speciální násilná recidiva. Resocializace do budoucna mizivá. soudkyně

Při vjezdu do 22 metrů dlouhé a dva metry široké „myší díry“ neměl šanci se automobilu širokému 1,85 metru vyhnout starší muž se svým kolem. Další dvě ženy s dvouletým dítětem stihly z podchodu utéct jen díky souhře náhod, kdy běsnící řidič nemohl přejet přes ležícího starého muže a jeho kolo. To se mu podařilo až o pár sekund později ve chvíli, kdy ženy vyběhly do bezpečí.

Obžalovaný Roman Šupa u soudu Foto: Aleš Fuksa, Právo

Bezohledný řidič

Zraněný muž se podrobil mnohaměsíčnímu léčení. „Měl jsem strašné, strašné bolesti, byl jsem celý zalitý krví,“ sdělil u soudu Josef B., který při nárazu auta a následném trojím přejetí mimo jiné utrpěl mnohačetné zlomeniny obratlů a dalších několik zranění nohou a hlavy.

„Takovou míru lhostejnosti ve vztahu k následku svého jednání jsem ještě nezažil,“ sdělil státní zástupce Martin Malůš, který pro recidivistu požadoval až devatenáctiletý trest.

Předsedkyně senátu byla při trestní sazbě 15 až 25 let mírnější, a to i když u obžalovaného neshledala žádnou polehčující okolnost. „Byť hledáme sebevíc, naopak přitěžujících hodně. Množství spáchaných trestných činů, speciální násilná recidiva. Resocializace do budoucna mizivá,“ uvedla předsedkyně senátu Iveta Šperlichová.