Za pokus o vraždu řidiče dodávky potvrdil soud mladíkovi 11 let

„Stávající důkazy postačují k spravedlivému rozhodnutí ve věci,“ odůvodnil zamítnutí odvolání soudce Martin Zelenka. „Byl to opilý obžalovaný, který nesmyslnými údery do auta a slovními vulgaritami inicioval samotný konflikt. Poškozený konflikt nevyvolal, ani ho nijak negradoval,“ dodal soudce.

Za pobodání řidiče dodávky v Plzni dostal muž 11 let vězení

Koníček pobodal loni v prosinci před plzeňskou hospodou U Chřestýše čtyřicetiletého řidiče zaparkovaného nákladního auta. O něj se Koníček opíral a bavil se se svou přítelkyní a kamarádem. Řidič chtěl po chvilce autem vycouvat a odjet, což se Koníčkovi znelíbilo. Začal ho slovně vulgárně napadat, vyzývat k vrácení řidičáku a do auta kopat.

To řidiče donutilo z auta vystoupit a říct Koníčkovi, ať toho nechá. Následovala strkanice, během níž natlačil řidič Koníčka do domovního vchodu. V tu chvíli Koníček vytáhl vyskakovací nůž a bodl muže do boku a hrudníku poblíž srdci.