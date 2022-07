Za pokus o vraždu dostal 10 let. Verdikt neunesl a museli ho ošetřovat

K incidentu došlo v první letošní podvečer v bytovém domě v Mladé Boleslavi. Podle obžaloby tam Baniar dvakrát bodl souseda nožem s téměř 23 centimetrů dlouhou čepelí. Respektive šlo o jedno bodnutí, kterým o čtyři roky mladšímu muži způsobil 15 centimetrů hlubokou ránu v břiše, aniž by zasáhl životně důležité orgány. Druhou ránu už poškozený vykryl. Následně zpacifikoval Baniara pěstí, zavolal si záchranku a šel k sobě do bytu, před kterým se sesunul na schody, než dorazila pomoc.

„Já u toho nebyl, takže k tomu nemůžu nic říct. Je to falešné obvinění. Nemám slov, s tím člověkem jsem se vůbec nesešel. Jedinej, kdo tam byl, byla moje přítelkyně a sestra. To je falešné obvinění,“ nechal se slyšet k obžalobě Baniar, který dále odmítl k věci vypovídat, a soudce Michal Tomáš tak přečetl jeho výpověď na policii.

Ani tam ale Baniar mnoho nesdělil. „Jsem zraněný v obličeji, ale vůbec nevím, jak jsem k tomu přišel. Jsem úplně vykolejenej, nevím, co se stalo. Jsem úplně mimo. Nic si nepamatuji. Pamatuji si pouze to, že mě odvezli policajti, ale vůbec nevím proč,“ citoval ho soudce z protokolu.

Trochu více světla do případu vnesl poškozený. Ten u soudu vypověděl, že s Baniarem byly problémy dlouhodobě. „Několik let zpátky s ním byly kvůli alkoholu a agresivitě problémy, napadal svoji sestru i družku. Žádaly mě, abych mu domluvil,“ uvedl poškozený.

„Řekl jsem mu, že je vykázanej, a že tam nemá co dělat. Dal jsem mu 10 minut na to, aby se uklidnil, než zavolám policii,“ popisoval poškozený. Baniar ale podle něj místo toho odešel do kuchyně, vrátil se s nožem v ruce a souseda bodl. „Pak jsem ho zpacifikoval a zavolal záchranku,“ zakončil poškozený výpověď s tím, že se mu útok ve vzpomínkách pořád vrací. „Mám z toho trauma, špatně spím. Mám třeba problém uříznout chleba, vzpomenu si na to a je to,“ dodal.