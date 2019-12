Za pár facek soka pobodal, soud muži uložil 10 let za pokus o vraždu

Verdikt není pravomocný, neboť obhajoba i obžaloba si ponechaly lhůtu na případné podání odvolání.

Vzájemné spory Milana Vantoly a poškozeného, které podle obžaloby trvaly alespoň dva roky, vygradovaly letos 8. srpna pozdě v noci na zahrádce baru H Club ve Smiřicích. Svou roli sehrál také vypitý alkohol.

„Poté, co od později poškozeného inkasoval údery do hlavy, napadl poškozeného zavíracím nožem s 8,6 centimetrovou čepelí a zasadil mu jednu bodnou ránu do oblasti horní části hrudníku,“ tvrdí obžaloba. Nůž zasáhl hrudní tepnu, žílu a poškodil i plíce.

Na průběh osudného večera si obžalovaný údajně téměř nepamatuje. „Celý den jsem pil pivo, možná i nějaké panáky. Až do druhého dne si nemůžu na nic vzpomenout. Vím, že pak druhý den jsem si koupil pivo, sedl jsem si na lavičku a pil ho. Přiběhli policajti a zatkli mě. Pořád jsem nevěděl, co se stalo,“ řekl Vantola u soudu.

O tom, že poškozeného bodl, se nepřel, odmítl ale, že by to byl úmysl. „Nikdy jsem ho nechtěl bodnout, nikdy jsem mu nechtěl ublížit. Alkohol v tom určitě hrál svoji roli, ale jestli mě napadl, tak sem to určitě spáchal ve strachu,“ uvedl během výslechu a před poškozeným poté vyjádřil lítost, že k tomu došlo.

Poškozený u soudu řekl, že se nedomnívá, že by z něj měl Vantola strach. Připustil ale, že už v minulosti s ním měl spor, kdy ho fyzicky napadl. „Jeho přítelkyně přišla, že i jí dal přes držku. To mě nasralo, že zmlátil ženu,“ vysvětloval, co se tehdy stalo.

I osudný den dal obžalovanému, s nímž se znali prý odmalička, pár facek. A opět tu figurovala bývalá Vantolova přítelkyně, která tvrdila, že má s poškozeným poměr. Muži se dostali do sporu a vzájemně si vyhrožovali. Proč obžalovaného poškozený napadl, vysvětlil tím, že od něho dostal výhružné SMS zprávy.

Poměr s expřítelkyní Vantoly ale odmítl. „Jsme jenom kamarádi. Pokud jsme spolu něco měli, možná jsem byl pod vlivem alkoholu,“ připustil svědek.

„Trest je mírný, na spodní hranici trestní sazby, a to i s ohledem na chování poškozeného. Na druhou stranu byl pan obžalovaný v minulosti za podobné skutky trestán,“ uvedl předseda trestního senátu Jiří Vacek s tím, že úmysl obžalovaného byl sice nepřímý, ovšem každý, kdo proti druhému zaútočí nožem do oblasti hrudi, musí být srozuměn s tím, že může způsobit smrt.