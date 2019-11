Za novodobé otroctví hrozí Čechovi v Anglii doživotí

Podezřelého muže zadrželi policisté v Čechách na základě evropského zatykače, který vydal minulý měsíc soud ve Westminsteru. „Nezjistili jsme žádné zákonné překážky, které by bránily předání vyžádaného muže do Velké Británie ,“ řekl předseda senátu Pavel Fait.

Upozornil na to, že soud neřešil otázku viny či neviny, ale pouze to, zda jsou splněny podmínky pro předání k trestnímu řízení do cizího státu.

„Postupovali jsme v souladu s dohodou o mezinárodní justiční spolupráci. Vzhledem k souhlasu dotyčného s vydáním proběhlo zrychlené řízení. Předpokládám, že do deseti dnů by mohlo dojít k samotnému předání,“ uvedl Fait.

Podle informací Práva je Dreveňák stíhán za to, že pod příslibem vysokého výdělku lákal do Anglie na práci české občany, které měl pak vykořisťovat. Angličtí detektivové popisují, že Dreveňák těmto lidem zabavil pasy a nechal je žít v otřesných podmínkách, přičemž z vydělaných peněz jim nechával jen almužnu.

„Sebral nám pasy a za svoji práci jsme dostávali od sto padesáti do šesti set korun týdně. Nelíbilo se nám to, ale báli jsme se ho. Vyhrožoval nám násilím,“ dodali.

Poukázali také na to, že v ubikaci měl Dreveňák instalované kamery. „Dohlížel na to, jestli chodíme do práce a vracíme se domů,“ dodali sourozenci, kterým se nakonec podařilo utéci v době, kdy Dreveňák odjel do Čech.