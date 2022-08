Za nelegální hazard dostal zastupitel Stříbra podmínku a tři miliony pokutu

Společně s Holečkem byl odsouzen za neoprávněné provozování hazardní hry i jeho pobočník Milan Fiala, jenž se staral o výběr peněz. Soud mu ale vyměřil výrazně nižší peněžitý trest, a to ve výši 100 tisíc korun.

Podle předsedkyně senátu Michaely Řezníčkové to byl právě Holeček (44), který měl jako hlavní organizátor z provozu černých automatů největší prospěch.

„V období od prosince 2019 do srpna následujícího roku v úmyslu společně získávat finanční prospěch protiprávně provozovali celkem devět hracích přístrojů, aniž byl u nich zajištěn dálkový přenos herních a finančních dat do kontrolního systému ministerstva financí. Tím nebyly splněny zákonné povinnosti pro řádný provoz těchto přístrojů,“ uvedl žalobce Ondřej Wendler.

„Beru to jako snahu poškodit mé jméno spojené s politickou angažovaností,“ prohlásil Holeček a popřel, že by se čehokoliv protiprávního dopustil. Uvedl, že průšvih jde na vrub majitele kasina Pavla Macečka, pro kterého pracoval.

Řekl také, že plnil jen to, co po něm Maceček chtěl. „Z toho jsem necítil nic. O reálném chodu jsem se dozvěděl až po té policejní kontrole, kdy mi pan Maceček všechno řekl. Omluvil se mi, že mě dostal do této situace,“ prohlásil Holeček.