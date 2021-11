Za nehodu, při které zemřel policista, může opilé řidičce nově hrozit až 15 let

Rudović byla původně u Obvodního soudu pro Prahu 4 obžalovaná z usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Na základě důkazů, zejména nového znaleckého posudku obvodní soud dospěl k závěru, že by bylo na místě jednání obžalované kvalifikovat jako obecné ohrožení s následkem smrti, za což Rudović může v případě odsouzení dostat až patnáctiletý trest. Doposud jí hrozil jen osmiletý pobyt za mřížemi.

Ze znaleckých posudků mimo jiné vyplynulo, že Rudović loni v červenci nasedla do auta s více než dvěma promile alkoholu v krvi a i přesto, že hned zkraje jízdy z Vyšehradu na Pankrác urazila stojícímu autu zrcátko, pokračovala v jízdě Prahou, která přesahovala 200 kilometrů za hodinu, a při které nedokázala udržet auto ve svém jízdním pruhu.

Na frekventované ulici 5.května, v místech, kde je povolená maximální rychlost 80 kilometrů za hodinu se podle žalobce řítila minimálně stopadesátikilometrovou rychlostí. Rudović při přejíždění z levého pruhu do prostředního vrazila do zadní části policejního auta, ve kterém seděla tříčlenná osádka a které tak v podstatě odhodila do svodidel.