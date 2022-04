Za „neexistující pseudokoncentrák“ dostal Rozner podmínku

„Soud dospěl k závěru, že pan obžalovaný tím svým výrokem zpochybňoval nacistické genocidium,“ uvedla soudkyně Helena Strnadová a podotkla, že pokud by pouze kritizoval rozhodnutí vlády o odkupu pozemku, pak by slovní spojení „neexistující pseudokoncentrák“ vůbec používat nemusel.

„Soud takové obhajobě neuvěřil a shledal ji účelovou. Pokud by chtěl kritizovat nepřiměřeně vysokou cenu, mohl hovořit pouze o ceně, o suchých ekonomických faktech. On to ale neudělal a šel dál a zmínil historické souvislosti místa, přitom zcela zjevně nemusel a nic ho k tomu nenutilo,“ řekla soudkyně.