Za najíždění do lidí na chodníku v Praze dostal Ukrajinec pět let

Butko letos v březnu v Kamenické ulici v pražském Bubenči neuposlechl policejní výzvu, aby vystoupil z auta. Místo toho se rozjel, vjel na chodník, a aniž by chtěl nějak zastavit, najel v asi pětadvacetikilometrové rychlosti do dvou chodců. Jeden z nich se při úskoku před Butkem v rangeroveru zranil.

Po další šedesátimetrové jízdě po chodníku Butko utekl do nedalekého parku Stromovka, kde ho zadržela policie.

„Nejsem vinen a v tom, co jsem dělal, nebyl žádný úmysl spáchat nějaký trestný čin,“ prohlásil před odvolacím soudem Ukrajinec. Samotný policejní zákrok prý vnímal jako „napadení skupinou ozbrojených lidí ve sportovním oblečení“. Přiznal, že vjel na chodník a že oba poškozené viděl. Butko také tvrdí, že začal ujíždět až poté, co policisté vystřelili. Z důkazů ale vyplynulo, že to bylo právě naopak.