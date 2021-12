Za likvidační posudek chtějí stíhat politruka

„Necítím žádnou zášť ani neprahnu po pomstě. Ten chlap je pro mě srab, ale nemám mu to v podstatě za zlé. Byl jen jedno malé kolečko v systému. Tehdejší režim nás prostě musel vyhodit. To je stejné, jako kdyby nějaký kapitán mohl dneska říkat, že NATO je zločinecká organizace. Žádný stát si nemůže v ozbrojených složkách udržovat rebely, kteří jsou proti jeho politice,“ řekl Právu někdejší kapitán.

Současné trestní řízení považuje za nesmysl. „Nevidím žádný důvod chodit do války, která už je 30 let vyhraná. To jsem také řekl vyšetřovatelům, kteří zřejmě našli někde v archivu můj ošklivý posudek a začali konat. Možná by bylo prospěšnější, kdyby se zapojili do vyšetřování solárních baronů, energo šmejdů nebo možného rozkrádání státních peněz při nákupech v rámci boje proti covidu,“ vysvětlil bývalý voják.