Za kopačku do hlavy státnímu zástupci má jít recidivista na 2,5 roku do vězení

„Když se tam do mě takhle navážel, vůbec ani jednou se nezmínil, že je státní zástupce. Nějak se ve mně začal hromadit vztek z toho, co mi říká, tak jsem ho žádal, aby mi dal pokoj. On mi ale dál nadával,“ řekl u soudu Berky.

Korunní svědek Gabriel Baštura podle svých slov viděl, jak obžalovaný mlátí na chodníku staršího pána. „Nejprve jsem se ho zeptal, proč to dělá, a on mi na to řekl, že je to státní zástupce. Apeloval jsem na něho, ať ho nechá být, že ho za to můžou zavřít. Mezitím ten poškozený utekl přes silnici na druhý chodník. Útočník běžel za ním a dal mu další dvě rány pěstí a kopal ho. Pak ten napadený vběhl do dveří nějakého baru,“ prohlásil Baštura. V první chvíli si myslel, že jde o nějakou odplatu za to, že napadený státní zástupce v minulosti poslal obžalovaného do vězení.