Za dvě housky a krabicák měsíce vězení? Krádeže v nouzovém stavu plní věznice

„Nijak se nerozlišuje, zda pachatel ukradl důležité léky či nedostatkové roušky, nebo zda v obchodě strčil do tašky potraviny či drogerii v hodnotě pár korun. Zákonem je v této situaci za trestný čin krádeže stanovena sazba dva až osm let odnětí svobody,“ upozornil Kadlec.

Podobně uvažuje i soudce Libor Vávra. Například pro kapsáře by podle něho bylo větším potrestáním uklízet ulice, tedy veřejně prospěšné práce. Pro úvěrového podvodníka by zase bylo účinnějším trestem, kdyby namísto tří let ve vězení musel do věznice „jen“ chodit na noc a víkendy. Byl tedy odloučen od volného času s rodinou, ale musel se dál živit, pracovat.