Za brutální zmlácení a upálení bezdomovce potvrdil soud 13 let

„Začali jsme pít, šli jsme mu vrátit powerbanku. Dali jsme si s ním víno, pak se šlo ještě do večerky pro víno. Bavili jsme se o Vikingách, Hitlerovi a tak,“ vzpomínal loni u městského soudu Málek na inkriminovaný červencový den. Pak už si prý jen pamatuje, že čtyřiapadesátiletého muže dvakrát nebo třikrát kopl.

Podle spisu však muži nejdřív dal pěstí do obličeje, pak mu dupal do horní části těla a také mu skočil na hlavu oběma nohama. Když muž zůstal už nehybně ležet, tak si ho vyfotil jako jakousi „trofej“. Nakonec přístřešek i s mužem v bezvědomí se slovy „že to tam teda shoří“ zapálil.