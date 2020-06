Z rozpadající se dodávky na Chrudimsku lezla sláma. Stav vozu policisty šokoval

ok , Novinky

Rozpadající se karoserie, prasklé světlo nebo sláma lezoucí ze dveří. S takovou dodávkou měli uplynulou neděli co do činění policisté na Chrudimsku. Řidič chtěl po zastavení utéct, ale nepovedlo se mu to. Hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun.