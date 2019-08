Vzorný, ale nenapravený. Českého džihádistu soud z vězení nepustil

Sám Silovský v úterý řekl, že se cítí být stále muslimem, ale pro islám už není tak zapálený. „Pochopil jsem, že to, co jsem udělal, byla chyba, špatné rozhodnutí. Dnes už mě ideologie Islámského státu nezajímá. Tady ve vězení jsem četl hodně knížek, myslím, že mě to změnilo,“ prohlásil Silovský.

Proč ve věznici nevyhledal odbornou pomoc k léčbě své osobnostní poruchy, vysvětlil tím, že nemá k tamním psychiatrům důvěru. „Vím, jak to tady chodí. Dali by mně nějaké prášky a tím by to skončilo,“ dodal Silovský.