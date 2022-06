Výplatu úplatků hodili na Redlova řidiče

Nejlépe Ivošek, trošku gramotnej, technicky zdatnej, by se to měl naučit. Udělá bzzz, bzzz a proleze to

„Jo, ale to, řekli jsme si, asi bysme měli, asi to základní jakoby eee, to základní bysme si něco měli koupit a měl by se jeden člověk, nejlépe Ivošek, trošku gramotnej, technicky zdatnej člověk, by se to měl naučit, jako že když sem přijede, tak udělá bzzz, bzzz, bzzz, někde tady si dá půl hodinku a proleze to, že jo,“ řekl podle policejního usnesení na schůzce v bytě v Dlážděné loni 27. července Pavel Kos.