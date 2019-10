Vražda pumpařky na Mělnicku: Žalobce navrhl pro muže výjimečný trest

„Podle mě obvinění je blbost, přijde mi nemožné, že by tam byl. Byli jsme doma a kolem jedenácté jsme šli spát a ráno nás vzbudil jeho táta,“ uvedla žena s tím, že Šindler byl celou dobu doma, aniž by se vzdálil.

Naopak otec Davida Šindlera prohlásil, že svého syna poznal na záběrech z bezpečnostních kamer několik dní po činu. Říkal prý své manželce: „Hele, to vypadá na našeho kluka.“ Na což mu žena odpověděla: „Drž hubu, to není von.“

Sám Šindler prý matce přísahal, že tam nebyl, že to není on a že by nic takového neudělal. Jeho otec si ale byl poměrně jistý. „Byl to ten, co natáh tu pistoli,“ řekl v pondělí. Šindler se prý rodičům svěřil, že ví, kdo je pachatelem, ale že jim to nepoví, že pachatele neudá.