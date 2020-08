Výhrůžky bombou ve jménu IS jsem vymyslel já, líčil u pražského soudu svědek

V podstatě po celou dobu výpovědi zdůrazňoval, že to byl on, kdo volal na vybrané instituce, kdo je vybíral i kdo rozhodoval, co bude obsahem telefonátů. „Na internetu jsem vyhledával policejní služebny a lokality. Žádný konkrétní systém ani důvod to nemělo,“ řekl mladík, který je o půl roku starší než Houf.