Výbuch varny v Ostravě zranil šest lidí a poškodil dům, obžalovaní přiznali vinu

Ze zavinění výbuchu a výroby drog je obžalován 38letý Karel Janáč. Za výrobu drog je spolu s ním souzen 49čtyřicetiletý Pavel Holaň. Státní zástupkyně Lenka Břesková řekla, že pro Janáče bude žádat 15 až 16 let vězení, pro Holaně čtyři až pět let vězení.

Soud bude řešit, zda šlo o obecné ohrožení úmyslné či neúmyslné, zda obviněný mohl předvídat, co se při manipulování s chemickými látkami může stát. V případě, že by to bylo posouzeno jako neúmyslný čin, mohl by obžalovaný dostat nižší trest.