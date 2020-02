Vulgární člen vězeňské služby nezvládl předjíždění a donutil zastavit dodávku

„Jedná se o zaměstnance Vězeňské služby ČR. Považujeme to za selhání jednotlivce. S takovým chováním se neztotožňujeme a důrazně se od něj distancujeme,“ potvrdila informaci Novinkám mluvčí služby Petra Kučerová.

Na videozáznamu je vidět, jak se osobní auto snaží předjet dodávku, kvůli svedení silnice do jednoho pruhu ale musí přibrzdit a zařadit se. O zhruba deset kilometrů dál pak řidič šoféra dodávky donutil zastavit přibrzďováním, přičemž mával služebním průkazem.

Když vystoupil, řidiče dodávky slovně hrubě napadl. „Mám chuť tě vytáhnout z auta a rozbít ti držku,“ obořil se na šoféra, který se ptal, jestli je muž od policie. „Vymlátit ti zuby, je mi to jedno,“ dostalo se mu odpovědi.

Policejní mluvčí Ivana Baláková potvrdila, že se nejedná o policistu a muž se sám policii po zveřejnění videozáznamu přihlásil. „Jeho jednání jsme vyhodnotili jako přestupkové a postoupíme spisový materiál jeho nadřízenému do řízení o kázeňském přestupku," sdělila Baláková.

Podle dopravního odborníka Romana Budského je to nesmysl. „Není to pravda. Nesmíme ani omezit řidiče v pruhu, do kterého přejíždíme," řekl Tn.cz Budský.