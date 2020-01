Vrchní soud zpřísnil trest muži, který pořezal tenistku Kvitovou

Za napadení tenistky Kvitové dostal osm let vězení

Za napadení tenistky Kvitové dostal osm let vězení Krimi

„Z provedených důkazů jednoznačně vyplývá, že obžalovaný to, co je mu kladeno za vinu, spáchal. Důkazy, které obhajoba navrhovala provést, jsou stejné, s nimiž se již vypořádal krajský soud, když je označil za nadbytečné. My jsme se z jeho názorem ztotožnili,“ vysvětlil předseda senátu olomouckého vrchního soudu Vladimír Rutar.