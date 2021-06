Vrchní soud snížil trest muži v kauze úmrtí po syntetických drogách

O pět let snížil ve čtvrtek osmiletý trest Vrchní soud (VS) v Olomouci Lukáši Masnému z Ostravy souzenému v kauze nebezpečných syntetických kanabinoidů, kvůli nimž se od září 2018 v Moravskoslezském kraji přiotrávilo 24 lidí. Dva muži po požití drog zemřeli. Masnému, který jedné z obětí smrtící syntetickou drogu nabídl, původně hrozilo až 18 let.