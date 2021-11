Vrchní soud potvrdil zproštění obžaloby matky šéfa lihové mafie

Podle žalobce vyvedla Březinová pomocí vykonstruovaných smluv a dokladů z firmy Energoinvestment, kterou Březina ovládal, téměř 7,4 milionu korun. Obžalováni byli původně ze zpronevěry, podvodu a pokusu o poškození věřitele a účastenství, hrozilo jim až osm let vězení.

Podle žalobce, který se proti zprošťujícímu výroku odvolal, o poskytnutí půjčky neexistuje jednoznačný důkaz. „Pokud bylo prokázáno, že písemná smlouva a pokladní doklady nebyly autentické a zjevně byly antidatované, tak neexistuje nic, co by nám říkalo, že Marie Březinová vložila do společnosti deset milionů korun," tvrdil žalobce Radek Bartoš.