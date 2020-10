Za brutální vraždu tříleté dcery potvrdil soud matce 19,5 roku

Tragédie se stala loni 14. srpna v jednom z přerovských bytů. Dítě podle obžaloby žena bila, rdousila i bodala po předchozím požití pervitinu. Zasypala ho mimo jiné údery pěstí, mlátila ho také tupým předmětem do obličeje a hlavy, škrtila elektrickým kabelem a nejméně šestnáctkrát ho bodla nůžkami do krku. Dívenka podle znalců musela zažívat enormní fyzické i psychické utrpění. Život by ji nezachránila ani okamžitá lékařská pomoc.

Pátrání po dívence se rozjelo poté, co policisté její zmatenou matku zadrželi na půdě sousedního domu, po kterém pobíhala ve spodním prádle a poté ji odvezli do psychiatrické léčebny v Kroměříži. Tělíčko nalezli v pračce mezi tričky.

Žena, která drogy brala od 15 do 20 let a poté znovu půl roku před hrůzným činem, se nikdy nepřiznala. Ve své obhajobě argumentovala tím, že poslední, co si v inkriminovaný den pamatuje, jsou zvláštní stavy, co začala pociťovat nad ránem, když jí bývalý přítel, s nímž trávila večer a jenž u soudu vystupoval jako svědek, nitrožilně aplikoval pervitin. Tvrdila, že byla mimo, dostala strach, že na ni sáhla nějaká chlupatá ruka. Myslela prý, že to byl satan.