Vražedkyně Janáková jde před soud kvůli křivému obvinění

Soud policistům vyhověl, dospěl k názoru, že by se mohla trestnímu stíhání vyhýbat. O dítě se stará babička.

Nejvyšší soud odmítl dovolání vražedkyně Janákové odsouzené na 30 let

Za mřížemi má Janáková strávit ještě osmadvacet let. Trest měla přerušený do jednoho roku věku dítěte. S tehdejším manželem Jaroslavem Janákem vylákali sběratele pod záminkou obchodu na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem poblíž Lázní Bělohrad na Jičínsku střelila zezadu do hlavy.