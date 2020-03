Vlak projel u Prahy na červenou. Zavřené závory pak řidiči objížděli

Vlak projel návěstidlo u obce Měšice po druhé hodině odpoledne. „Osobní vlak jedoucí z Prahy Masarykova nádraží do Mladé Boleslavi projel návěstidlo se signálem stůj a vjel do připravené vlakové cesty pro rychlík jedoucí z Tanvaldu do Prahy,“ řekl Novinkám mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.