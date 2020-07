Vlak do Varů měl čekat, ale nečekal. Protijedoucí soupravu odhodil 12 metrů zpět

Po srážce vlaků u Perninku zadrželi strojvůdce. Co jsem to udělal, vzlykal podle svědka

Nehoda se stala v úterý po třetí hodině odpoledne mezi Perninkem a Oldřichovem na železniční trati mezi Karlovými Vary a německým Johanngeorgenstadtem. Na perninském nádraží se vlaky mířící proti sobě normálně míjejí, ale před nehodou vlak mířící do Karlových Varů na protijedoucí spoj nečekal. Podle jednoho svědka ale jeden ze strojvůdců po nehodě seděl vedle kolejiště na svahu a bědoval: „Co jsem to udělal, co jsem to udělal,“ přičemž se držel dlaněmi za hlavu.