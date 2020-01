Vietnamci, který rozdupal bezdomovci hlavu, soud snížil trest na 15,5 roku

„Dospěli jsme k závěru, že trest je nepřiměřeně přísný,“ uvedl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Plzeňský soud podle něj argumentoval při ukládání trestu tím, že došlo ke smrti člověka a že čin byl spáchán zvlášť surovým způsobem. To jsou ale podle Lněničky znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy jako takové a nelze je přičítat k tíži dvakrát.

„Nebylo prokázáno, že by obžalovaný měl sklony k páchání násilné trestné činnosti, protože za takovou činnost nebyl v minulosti odsouzen,“ odůvodňoval dále snížení trestu soudce. „Za této situace se trest uložený v polovině trestní sazby jeví jako nepřiměřeně přísný,“ dodal.

Hoang napadl loni v březnu v pasáži obchodního domu v Chebu šestašedesátiletého slovenského bezdomovce. Údajně spolu měli spory už v minulosti a v inkriminovaný den vše vyvrcholilo. Hoang srazil muže pěstí k zemi, kopal ho do hlavy a opakovaně mu na ni dupal.

„Nejprve do toho muže strkal, pak mu dal facku a poslal ho k zemi. Potom jej začal kopat do hlavy. Křičela jsem na něho, ať toho nechá. Vůbec na to nereagoval, naopak pravou nohou mu začal dupat na obličej. Ten napadený jen chrčel a tekla z něho krev,“ uvedla svědkyně. Hoang muži rozlomil lebeční kost a rozdrtil v podstatě celý obličej.