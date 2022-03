Velkému požáru v Náchodě nahrálo sucho. Hašení i s pomocí vrtulníku trvalo 21 hodin

Mluvčí hasičů Martina Götzová uvedla, že se do likvidace požáru zapojil rovněž vrtulník letecké služby policie, který celkem 13krát shodil vodu na nejhůře přístupná místa.

„Vzhledem k převládajícímu suchu radíme, aby se lidé nepouštěli do pálení biologického odpadu. Měli by se vyvarovat používání otevřeného ohně v přírodě,“ uvedla mluvčí. Upozornila na to, že plošné vypalování trávy je zakázáno.