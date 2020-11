Ve 180 kilometrech měl způsobit smrtelnou nehodu, za obecné ohrožení mu hrozí 15 let

„Takto předjížděl v zatáčce, kde je navíc plná čára. Poté pokračoval a v rychlosti 179 kilometrů v hodině dostal smyk, nezvládl jej a přejel do protisměru. Tam narazil do protijedoucího Fiatu. V něm na místě zemřela jednapadesátiletá žena,“ prohlásila žalobkyně. Místem střetu navíc jen pár vteřin předtím projížděl cyklista, který měl velké štěstí, že jej nesmetly trosky havarovaných aut, z Volva totiž na silnici vyletěl i celý motor.

Sochna přitom za volantem neměl co dělat, měl totiž zákaz řízení kvůli tomu, že řídil pod vlivem drog, navíc po nehodě mu naměřili 0,87 promile alkoholu. Před soudem přitom mladý muž předstoupil bez náznaku lítosti či sebereflexe. „V tu chvíli mi nepřišlo, že jedu tak rychle,“ utrousil. Ve své předchozí výpovědi v přípravném řízení tvrdil, že za nehodu mohla řidička. „Paní si chtěla asi zkrátit zatáčku, což bylo příčinou dopravní nehody. Ona mi tam vjela. S její rodinou jsem se po nehodě nekontaktoval,“ vypověděl. Na dotaz soudu, kdo jej nyní živí, odpověděl, že maminka.

„Lepil se mi na zadek, pak začal předjíždět v zatáčce. Auto, co jelo proti, muselo jet strouhou, všiml jsem si, že tam měl děti, ještě jsem se díval, jestli to vybere. Potom jsem viděl oblak hlíny. Když jsem tam dojel, běžel jsem k havarovanému autu. Rozkopal jsem čelní sklo, vlezl jsem dovnitř, byla tam paní, ale neviděl jsem nikde její hlavu. Nakonec jsem nahmatal krk, úplně jsem ho prohmátl. Bylo mi jasné, že to je konec,“ popsal jeden z řidičů, který byl sám bezohlednou jízdou ohrožen.