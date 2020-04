Važte slova, varuje policie kvůli další poplašné zprávě o karanténě celých obcí

Policisté řeší další případ, kdy uživatel internetové sociální sítě rozhlašoval, že v rámci opatření kvůli pandemii koronaviru půjdou do karantény celé obce, ačkoliv to nebyla pravda. Tentokrát šlo o Náchodsko, dříve policie obvinila v podobném případu ženu z Litvínova. Policisté varují, aby si nyní lidé dávali obzvlášť velký pozor nato, co ve veřejném prostoru píšou a sdílejí.