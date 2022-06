V Uničově se srazily regionovy, dva zranění

V Uničově na Olomoucku ve středu narazil osobní vlak Českých drah do odstavené soupravy, a to v okamžiku plánovaného spojení obou souprav. Dva cestující byli zraněni. Provoz nebyl přerušen, ostatní vlaky místo objíždějí. Právu to řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.