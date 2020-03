V Rumunsku zkolaboval počítačový systém, kolona kamionů na Břeclavsku měla 20 km

V koloně ovšem uvázli i řidiči, kteří do Maďarska nemíří. Ti šťastnější sjeli včas z dálnice a navzdory zákazu pro těžká auta objížděli kolony po souběžné silnici z Hustopečí do Břeclavi a vydali se do Hodonína, aby na Slovensko projeli přes Holíč. Podle mluvčího hodonínské policie Petra Zámečníka se ovšem snažili neposílat auta na náhradní trasu z Břeclavi do Hodonína, protože v pondělí začala šest týdnů trvající oprava vozovky u Lužic a provoz tam je řízen kyvadlově semafory. Nápor kamionu by tah zahltil.