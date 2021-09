V případu zastřelené pracovnice úřadu policie nechybovala, rozhodla inspekce

"Vzhledem k tomu, že od posledních výhrůžek uplynulo pět let a nebylo zjištěno, že by byl za tuto dobu svým chováním nebezpečný pro okolí, nebylo možné tedy předvídat, že se po tak dlouhé odmlce dopustí hned dvou útoků po sobě," uvedla mluvčí GIBS.

Počátkem července poslal soud obviněného muže do vazby. Panovaly totiž obavy, že by na svobodě pokračoval v trestné činnosti nebo že by se vyhýbal stíhání. Kromě vraždy je obviněn také z těžkého ublížení a z nastražení výbušného systému.