V Lanškrouně ubil muž družku řeznickým sekáčkem. Prý aby nezůstala sama

„Podle jeho slov souboj trval víc než 20 minut. V závěru rdoušení ho hladila po rukou, a to údajně byla chvíle, kdy projevil lítost nad tím, co se stalo,“ řekl Šimek.

Soud v Ústí nad Orlicí muže ve čtvrtek poslal do vazby. Hrozí mu 12 až 20 let vězení.

Žena podle ní mohla trpět mučivými útrapami, to znamená, že by byl muž ohrožen trestní sazbou 15 až 20 let, případně by mohl dostat trest výjimečný.