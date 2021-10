V 83 letech zavinila nehodu, zaplatí sedm milionů

Podle něj je namístě i uložený zákaz řízení. Karambol, do kterého se připletla tři vozidla, se stal nedaleko Zruče na Plzeňsku. Feiferlíková tehdy jela z chaty domů do Plzně. Podle obžaloby vjela do protisměru, kde jela fabie. Její řidič ve snaze odvrátit čelní střet strhl řízení a narazil do svodidel.

Soud se opíral především o výpověď řidiče fabie. Ten uvedl, že když vyjel ze zatáčky, viděl auto v protisměru. Snažil se stočit volant doprava, ale už nedokázal zabránit střetu levými zpětnými zrcátky. „Pak jsem narazil do začínajících svodidel a byl odhozen do protisměru, kde následoval čelní střet s dalším autem,“ řekl svědek.

Podle právníka Roberta Kašeho může odsouzená požádat pojišťovnu, aby část soudem uložené částky vyplatila poškozené v rámci povinného ručení. „Bude záležet, jak má nastaveny podmínky v pojistné smlouvě. Pokud by náhrada škody zůstala na obžalované a ta by částku do své smrti nesplatila, přešel by dluh do dědického řízení,“ vysvětlil Kaše.