ÚS: Nástup do školy není na překážku střídavé péči

Ten dosáhl u Okresního soudu v Pelhřimově nařízení střídavé péče, přičemž pelhřimovský soud ocenil schopnost rodičů komunikovat a pochválil i to, jak se navzájem doplňují.

Jenže odvolací Krajský soud v Táboře verdikt změnil a dítě svěřil do péče matky s odkazem na to, že je potřeba zajistit stabilitu výchovného prostředí při nástupu do školy.