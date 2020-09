Urážel mou matku, vysvětloval muž pořezání na krku. Soud mu potvrdil deset let

Ágh na náhodného kolemjdoucího zaútočil loni v říjnu v Karlových Varech. Poté, co vypil podle svých slov deset piv a třetinku rumu, se pohádal s mužem, který kolem něj procházel. Ani on nebyl úplně střízlivý. Podle svědků měl v sobě asi pět piv a tři bechery. Ághovi měl muž říct: „Uhni, vole.“ Ágh ho prý jen chtěl požádat o připálení. Na to mu muž odvětil, ať jde do práce a Ágha se to dotklo a začal se s mužem hádat. Poté, co Ághovi muž řekl: „Ty zk**vysynu,“ si to obžalovaný vyložil tak, že uráží jeho matku a začali se postrkovat.