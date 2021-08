Uprchlík z Indie zabloudil z Německa do Krušných hor

„Jestli úvodní scéna této příhody připomíná začátek hollywoodského filmu, tak ve zhruba stejném duchu se neslo i její pokračování. A rozhodně to nebylo tím, že v Karlových Varech zrovna odstartoval filmový festival,“ pokračoval v nadsázce starosta.

„Pokud ale někdo očekává, že na schodech číhal uprchlý zločinec, bude asi zklamán. Po příjezdu na místo totiž strážníci zjistili, že ve skutečnosti muž žádná pouta nemá. To, co vystrašilo oznamovatelku, byly jen výrazné kovové náramky,“ vysvětlil Bureš. Muž podle něj u sebe neměl žádnou zbraň, neměl však ani žádné doklady.

„Byl na cestě z Würzburgu do Plavna a nějak se mu asi povedlo zabloudit. Jenže Ostrov není zrovna na trase, a protože dokonce není ani ve Spolkové republice Německo, byl muž předán do rukou státní policie, aby prověřila jeho totožnost a zároveň zjistila, jak se dá z Indie přes Německo zakufrovat až do Krušných hor,“ uzavřel starosta.