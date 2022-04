Umlátil družku k smrti. Soud ho poslal na 17 let do vězení

Na 17 let do vězení poslal ve středu Krajský soud v Českých Budějovicích 37letého Lukáše Podra. Podle soudního senátu se prokázalo, že 15. července loňského roku umlátil k smrti svou o pět let mladší družku. Zaútočil na ni v bytě nad hospodou v malé vsi na Českobudějovicku. Rozsudek zatím nenabyl právní moci. Pozůstalým musí zaplatit tři miliony korun.