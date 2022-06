Ukradené cenné sochy od Kodeta a Brože sešrotovali ve sběrně

Jako první zloději ukradli v areálu Lázní Darkov bronzovou sochu dívky o váze 180 kilogramů. Socha zde předtím stála více než šedesát let.

Umělecké dílo akademického sochaře Jana Kodeta v hodnotě asi 800 tisíc korun ukradl podle policie 46letý muž. Spolu se svým známým ji odvezl dalšímu spolupachateli a nechal si za ni zaplatit čtyři tisíce. Překupník následně sochu odvezl do sběrny na území Olomouckého kraje, kde za ni utržil 27 tisíc korun.

Ve sběrně byly bohužel obě sochy rozřezány a sešrotovány. „Šest mužů, kteří se přímo podíleli na krádeži soch, případně zorganizovali jejich prodej, kriminalisté obvinili ze spáchání trestného činu krádeže. Jednomu z nich, jelikož se měl podílet pouze na krádeži první sochy, hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let. Ostatním v případě odsouzení hrozí trest od dvou do osmi let,“ dodala mluvčí.