Ukopnu vám hlavy, vyhrožoval hostinský kontrolorům EET. Potrestán nebude

Sivák během kontroly nejprve na úředníky vyjel, že ho otravují, a nadával jim, že jsou komunističtí estébáci, kteří by zasloužili nakopat zadek. Později začal mlátit do stolu a křičel, že jim ukopne hlavy a že je zastřelí. Jeho chování tehdy ve dvojici kontrolorů, muži a ženě, vyvolalo strach a obavy o své zdraví.

Spor vygradoval v okamžiku, kdy kontroloři chtěli po Sivákovi účtenku za dva nápoje. „Zrovna mi došla v tiskárně páska, tak jsem vydal doklad o chvilku později, než jsem přijal peníze. Za to mně dali pokutu 20 tisíc korun. Cítil jsem to jako nespravedlnost,“ hájil se Sivák.

Soud dále upozornil na to, že jednání obžalovaného by bylo možné posoudit jako přestupek, ale s ohledem na to, že od spáchání deliktu uplynula doba delší než rok, je už promlčen. Naopak státní zástupkyně požadovala pro Siváka daleko vyšší trest, a to šestiměsíční vězení s dlouhou zkušební dobou, nebo pokutu alespoň 15 tisíc korun.