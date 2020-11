Učitelka prvňáčků se neštítila křivě obvinit muže z bizarních sexuálních praktik, dostala trest

Ženu nakonec potrestal brněnský městský soud dvouletou podmínkou s tříletým odkladem, soudce Michal Kabelík ale jedním dechem upozornil, že vážně zvažoval i trest vězení.

Případ se začal psát v době vrcholícího sporu u opatrovnického soudu loni v září. Do poradny organizace pomáhající obětem trestných činů dorazila devětatřicetiletá žena s historkou o tom, kterak se jí syn po návratu od pobytu u otce svěřil o podivných praktikách s „čůrátkem“.

Žádal o víc času se synem

Následovalo podání na policii a vyšetřování otce, kterému po dalším barvitém popisu, kterak prý se synem masturboval pomocí drsné strany houbiček na nádobí, hrozilo až 12 let za znásilnění.

Jenže policie nakonec celý případ uzavřela s tím, že žádný skutek se nestal. A na lavici obžalovaných zamířila sama učitelka.

„Matka má právo na ochranu dítěte, a přesně to moje klientka činila. Nikdo z nás s nimi doma nežil. Nevěděla, jak se k tomu postavit, syn se choval nestandardně. Konzultovala to s psychologem, právníkem, organizací na pomoc obětem. Jestli syna chránila správně, nebo špatně, to nevíme. Ale nebyl tam žádný úmysl,“ hájila matku její obhájkyně.

„Kdybych ho chtěla očernit, udělala bych to dávno a jinak. Nechtěla jsem se pouštět do konfliktu, ale syn mi to řekl a já jsem to nemohla tak nechat. Bojovala jsem za něj,“ tvrdila matka.

Státní zástupkyně naopak upozornila, že podrobné policejní prošetřování ukázalo, že obvinění bylo zcela smyšlené. „Obžalovaná překrucuje skutečnosti, je tam absolutní zášť a manipulace. Mělo by jí být zabráněno, aby svou animozitu šířila dál u dalších institucí,“ řekla žalobkyně.

Zmocněnec otce zdůraznil, že trestní stíhání nebylo iniciováno z jeho strany. „Šlo mu jen o očištění jména. Takové nařčení totiž zůstává v okolí spolu s nějakým cejchem. Marně očekával, že obžalovaná projeví nějakou sebereflexi, místo toho se znovu stylizuje do role poškozené. Motivem bylo eliminovat kontakt klienta se synem v době, kdy žádal širší styk,“ měl jasno zmocněnec.

Soudce: Byl to evidentní útok

Soudce Kabelík upozornil, že matka na svého bývalého partnera házela jednu špínu za druhou. „Partnersky si nevyhovovali a ona si soužití přibarvuje po svém. Neustále proti němu vytahuje i ty nejmenší detaily. Celou dobu usiluje, aby měla syna co nejvíce ona a co nejméně on. Nemůžu zasahovat do opatrovnického řízení, ale nechápu, proč dávno nebyla nařízena střídavá péče místo toho, aby měl syna jednou za dva týdny na víkend a jednou týdně na tři hodiny,“ kroutil hlavou soudce.