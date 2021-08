Ubodal přítelkyni 21 ranami, zabíjet prý nechtěl. Soud mu potvrdil 18 let

„Podstatou odvolacích námitek obžalovaného zůstává, že poškozenou nezabil úmyslně a že nešlo o vraždu zvlášť trýznivým způsobem,“ uvedl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. „Jde ale o obhajobu, s níž se vypořádal už nalézací soud,“ dodal.

Nálevkův obhájce v odvolání připustil, že se stal trestný čin, ale zároveň podotkl, že není zřejmé, co mu předcházelo a neznáme žádné bližší podrobnosti. Zavražděná prý mohla na Nálevku zaútočit, mohlo se jednat o ublížení na zdraví s následkem smrti nebo obžalovaný mohl být pod vlivem alkoholu a neuvědomovat si následky svého jednání.

Nálevka podle svého obhájce rozhodně neplánoval útok na poškozenou, ani ji nemínil zabít. „Považuji tuto námitku za zcela absurdní,“ reagoval státní zástupce Vlastimil Hrdlička.

„Omlouvám se společnosti, omlouvám se pozůstalým a přátelům, omlouvám se (poškozené), omlouvám se mé rodině za způsobené problémy,“ prohlásil na závěr Nálevka.

Chtěla se s ním rozejít

Nálevka, jehož životní motto je podle jeho slov „žij a nech žít“, ubodal svou přítelkyni 21 ranami v jejím pražském bytě loni na jaře. Neunesl fakt, že se s ním žena chtěla rozejít. Tím by se totiž nezaměstnaný Nálevka dostal jak do finančních, tak i existenčních problémů, protože bydlel u přítelkyně a k tomu měl množství exekucí.

Třetího března loňského roku se v Letňanech s o tři roky mladší partnerkou pohádal a ubodal ji množstvím ran do hlavy, hrudníku i končetin. Žena na místě činu vykrvácela několik minut po útoku.

Nálevka poté její tělo uložil do postele, obul na něj bačkory a zakryl peřinou. V klidu pak setřel podlahu, vysprchoval se, vzal z kabelky zavražděné přítelkyně její bankovní kartu a šel do bankomatu zjistit, kolik je na účtu peněz. Pak se vrátil do bytu, vzal ženiny šperky, elektroniku a klíče od auta a odjel přes Ostravu na Slovensko, kde ho po necelých dvou týdnech dopadla policie.

Nálevka se u soudu k vraždě přiznal, byť tvrdil, že byl opilý a nic si nepamatuje. Prohlásil, že to byl on, kdo chtěl vztah ukončit, a proto v osudný den dost pil. S přítelkyní se prý pohádal kvůli „upozaděné špatnosti“, již mu měla vmést do obličeje.

„Neměl jsem nad sebou vládu, vše muselo proběhnout velmi rychle,“ nechal se slyšet u hlavního líčení. Umírající žena se mu údajně také měla omluvit. Na Slovensko pak dle svých slov odjel proto, aby byl „co nejdále od zavražděné“.