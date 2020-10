U řidičů pod vlivem drog nebude potřeba znalecký posudek

V praxi to nyní bude vypadat podobně jako při posuzování alkoholu, kde se ustanovila hranice jednoho promile mezi přestupkem a trestným činem. Trestní kolegium NS podobně pevně stanovilo hranici například u marihuany, metamfetaminu, amfetaminu, kokainu či morfinu.

Psychiatři by tak do procesu měli vstupovat jen tehdy, pokud se bude rozhodovat například o ochranném léčení, při posuzování možné nepříčetnosti nebo tehdy, pokud bude řidič současně ovlivněn alkoholem i drogami.

Deset let trvající předběžné opatření je za hranou, upozornil Ústavní soud

„Umíme stanovit příčetnost, nebezpečnost pachatele, potřebu ochranného léčení, zjistit, jestli rozumí smyslu trestního řízení, ale nejsme schopni určit, v jakém stavu byl třeba před rokem, když si vzal drogy a řídil. To bychom toho člověka museli ovlivnit stejným množstvím stejné drogy a pozorovat, co dělá. Ale to samozřejmě nejde. Znalci tedy nezbude, než nějak obecně popsat svůj názor na věc, a soud je často spokojen, protože tam má znalecké razítko na posudku,“ dodal tehdy Švarc.