U domu hejtmana Vondráka někdo vztyčil šibenici

„Až nám to bude oznámeno, budeme se tím zabývat a budeme zjišťovat, jestli se jedná o trestný čin, nebo přestupek,“ řekla Právu policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

„Večer na nás zazvonila sousedka, že to máme před domem, před plotem. Tak jsem to vyfotil, sundal a ve čtvrtek to předám policii, která za mnou přijede i kvůli jiným výhrůžkám,“ popsal Právu Vondrák s tím, že podle sousedů měl autor šibenice přijet před dům autem.

Pozdrav od https://t.co/TEQCWXmAFi. Postup už je tradiční, předávám na PČR. Co taky jiného 🤷‍♂️ pic.twitter.com/dk1X8lhjsJ — Ivo Vondrak (@ivondrak) January 29, 2022

Zdravé fórum se distancovalo

Informaci o výhrůžce i s fotografií šibenice zveřejnil Vondrák na Twitteru. Sdělení dopl­nil komentářem: „Pozdrav od zdraveforum.cz. Postup už je tradiční, předávám na PČR. Co taky jiného.“

Na to zareagoval jeden ze zástupců občanské platformy Zdravé fórum Jan Tománek. „Skutečně nevím, kde jste podobnou fotografii vzal, ale Zdravé fórum s tím nemá samozřejmě nic společného. Žádám vás o okamžité odstranění nebo doložení svého osočení vůči Zdravému fóru. Předáno našim právníkům,“ napsal pod hejtmanův příspěvek na Twitteru.

Podle Vondráka nejsou obdobné výhrůžky bohužel výjimečné. „Stupňuje se to, stoupá to úměrně situaci, která se týká covidu. Dochází tady k rozpolcenosti antivaxeři versus ostatní, opatření versus neopatření,“ uvedl.

„Podle mě to (šibenice před domem) má návaznost na projednávání pandemického zákona, který se bude projednávat v úterý ve Sněmovně. Paradoxní na tom je, že já s tím návrhem v této podobě úplně nesouhlasím,“ upozornil moravskoslezský hejtman.

Skutečnou výhrůžku v tom nevidí

O tom, že by požádal o ochranu, ale neuvažuje. „Je to nepříjemné, vnímám to však spíše jako nevkusnou či nevhodnou formu protestu než skutečnou výhrůžku. Ale samozřejmě to nepodceňuji,“ poukázal.