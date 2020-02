Týrala svých pět dětí, vyvázla s podmínkou

Trudné dětství zažívaly děti minimálně od roku 2017 do poloviny roku 2018 v jednom z brněnských bytů. Oblíbená matčina kratochvíle spočívala v objímání lahve s alkoholem, což s sebou poté neslo klasické opilecké trable – problémy s koordinací pohybů a pak pád do hlubokého spánku. Že děti v tu dobu potřebovaly péči, to matku nezajímalo.

Matka děti bila vařečkou i rukou a vše vyvrcholilo tím, že jednoho ze synů napadla údery pěstí do obličeje, do zad, škrtila ho a strčila mu prsty hluboko do nosu a úst, až chlapci tekla krev. „Takto jednala, aniž by jí k tomu dítě poskytlo jakýkoliv důvod. Všemu byly přítomny i ostatní děti, které to sledovaly s mimořádným strachem,“ upozornil soudce Schlagmann.