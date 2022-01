Turistky uklouzly ve zledovatělých Beskydech. Povolat museli vrtulník

V Malenovicích čtyřiatřicetiletá turistka uklouzla na Medvědí stezce na sjezdovce a poranila si nohu. „Obsluha lyžařského vleku se pokusila o její transport na saních, to však pro zcela zledovatělý svah nebylo možné provést,“ informoval mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Dodal, že vlekařům pomáhala také Horská služba Beskydy, ale vzhledem k podmínkám byla nakonec nutná evakuace pacientky pomocí vrtulníku a palubního jeřábu. „Záchranáři ji přeložili do transportního vaku, vyzvedli a transportovali na rovnou plochu pod sjezdovkou,“ upřesnil Humpl. Následně záchranáři zraněnou uložili do vrtulníku a přepravili ji do ostravské fakultní nemocnice.

Zledovatělý terén

Před sobotní 17. hodinou pak z Ostravy záchranářský vrtulník vzlétal znovu. A opět do nepřístupného zledovatělého terénu, a to u Komorní Lhotky. Tentokrát na něm uklouzla a zranila se jednašedesátiletá turistka. Zasahovala u ní horská služba, avšak její transport po zemi by trval několik hodin.

V Malenovicích musel zraněnou ženu z terénu vyzvednout ve vaku vrtulník. Foto: ZZS Moravskoslezského kraje

Pilotovi záchranářského vrtulníku se s použitím brýlí pro noční vidění podařilo přistát v setmělém terénu asi kilometr od ženy.

„Záchranáři zajistili zraněné končetinu do dlahy, uložili ji do podtlakové matrace, a za pomocí vyprošťovacího rámu ji pak společnými silami přepravili k vrtulníku. Následně proběhl letecký transport do ostravské fakultní nemocnice,“ dodal Humpl.